СМИ: три иранских танкера и два судна прошли через международные воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами первой необходимости прошли через международные воды.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере.
"По меньшей мере три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости успешно прорвали военно-морскую блокаду США... Суда... беспрепятственно прошли через международные воды", - сообщает телеканал.