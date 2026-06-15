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СМИ: три иранских танкера и два судна прошли через международные воды - РИА Новости, 15.06.2026
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23:58 15.06.2026
СМИ: три иранских танкера и два судна прошли через международные воды

Press TV: три иранских танкера и два судна прошли через международные воды

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами первой необходимости прошли через международные воды.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере.
"По меньшей мере три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости успешно прорвали военно-морскую блокаду США... Суда... беспрепятственно прошли через международные воды", - сообщает телеканал.
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