ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 235 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкое.