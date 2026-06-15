ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Противник потерял свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.