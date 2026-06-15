Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовики российской Южной группировки войск добились дезориентации и деморализации боевиков ВСУ в Константиновке в ДНР.

Российские бойцы перерезали логистические коридоры, уничтожали провизию и противостояли попыткам движения украинских военнослужащих.

Военнослужащие Южной группировки быстро просачивались в Константиновку малыми штурмовыми и разведывательными группами и устраивали "кошмар в тылу врага".

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики российской Южной группировки войск добились дезориентирования и деморализации боевиков ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщил командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады этой группировки с позывным Тайпан.

"Враг уже был дезориентирован, пошла уже даже деморализация среди личного состава противника. Мы это знаем. Мы, когда даже пленных брали, в любом случае это все видели, нам рассказывали", - отметил Тайпан.

Он уточнил, что российские бойцы наблюдали действия украинских боевиков, когда перерезали их логистические коридоры, уничтожали провизию и пытавшихся двигаться украинских военнослужащих.

Тайпан рассказал, что военнослужащие Южной группировки быстро просачивались в Константиновку малыми штурмовыми и разведывательными группами. За небольшое время они смогли завести в город столько штурмовиков и разведчиков, сколько хватило, чтобы устраивать "кошмар в тылу врага".

"Работали с гражданскими, выявляли точки огневых средств, точки личного состава, точки боекомплекта. И точечно уже по разведданным, буквально с земли, так сказать, опираясь на разведданные наших разведчиков и штурмовиков, уничтожали, наносили огневое поражение", - добавил он.

Тайпан сообщил, что Константиновку ВСУ превратили "многоэшелонированную" крепость с хорошо оснащенными и хорошо укрепленными позициями. Однако российским бойцам все же удалось найти слабые места, через которые они смогли пройти и накопиться в городе.

"Один из главных способов именно обмана противника - эффект неожиданности. Именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках", - пояснил комбат.

Он рассказал, как в тумане у российских штурмовиков завязался бой с экипажами двух бронемашин западного производства, на которых подъехали боевики. Российская штурмовая группа уничтожила, по его словам, 12 человек, остальные же убежали и в спешке "чуть ли не бросили свою боевую бронированную машину" и обронили все обмундирование.