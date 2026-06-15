ПВО сбила две крылатые ракеты "Фламинго" и 453 беспилотника ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника ВСУ.
- Также были сбиты две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", 10 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника и две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ, говорится в сообщении.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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