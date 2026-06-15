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ВСУ за сутки потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 15.06.2026
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13:50 15.06.2026 (обновлено: 14:08 15.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 50 военных и шесть автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше пятидесяти военных и шесть автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России добавили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
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