ВСУ за сутки потеряли более 330 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных, сообщило Минобороны РФ.