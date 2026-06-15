ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.