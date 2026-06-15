Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили более 220 военнослужащих и военная техника, включая бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка и Пришиб в Донецкой Народной Республике, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка в Харьковской области.