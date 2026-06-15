Свечников пошутил, что осознает победу в Кубке Стэнли после кружки пива

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал, что еще не до конца осознал факт завоевания Кубка Стэнли, и пошутил, что поймет это после пары кружек пива.

"Это особенный момент. Думаю, я пока не до конца это осознаю, но когда выпью пару кружек пива, наверное, тогда и пойму в полной мере. Я люблю всех, кто был рядом со мной - моих родителей, мою девушку, моего брата, всех. Это просто невероятное чувство. Мои партнеры по команде, персонал - у нас потрясающая организация", - приводит слова Свечникова сайт клуба.