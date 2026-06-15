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Свечников пошутил, что осознает победу в Кубке Стэнли после кружки пива - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
15:35 15.06.2026 (обновлено: 15:57 15.06.2026)
Свечников пошутил, что осознает победу в Кубке Стэнли после кружки пива

Свечников: осознаю, что выиграл Кубок Стэнли, когда выпью пару кружек пива

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал, что еще не до конца осознал завоевание Кубка Стэнли.
  • "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в финале плей-офф НХЛ, завоевав Кубок Стэнли; в составе чемпионов выступают три россиянина: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и Андрей Свечников.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал, что еще не до конца осознал факт завоевания Кубка Стэнли, и пошутил, что поймет это после пары кружек пива.
В финале плей-офф НХЛ "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). В составе чемпионов выступают три россиянина: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере. Клуб завоевал трофей впервые с 2006 года.
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"Это особенный момент. Думаю, я пока не до конца это осознаю, но когда выпью пару кружек пива, наверное, тогда и пойму в полной мере. Я люблю всех, кто был рядом со мной - моих родителей, мою девушку, моего брата, всех. Это просто невероятное чувство. Мои партнеры по команде, персонал - у нас потрясающая организация", - приводит слова Свечникова сайт клуба.
Свечникову 26 лет. Он дебютировал в НХЛ в 2018 году в составе "Каролины". Сезон-2025/26 стал восьмым в его карьере в лиге. В 79 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 70 очков (31 гол + 39 передач), а в 19 играх плей-офф он набрал 11 (6+5) баллов. Свечников занимает второе место в истории "Харрикейнз" по количеству результативных действий за карьеру в матчах Кубка Стэнли. За всю карьеру российский форвард набрал 59 (29+30) очков в 85 играх плей-офф, по этому показателю он уступает только финну Себастьяну Ахо (97 очков в 108 матчах).
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ХоккейСпортАндрей СвечниковАлександр НикишинСебастьян АхоКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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