Посольство России во Франции открыло выставку памяти жертв атаки ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России во Франции организовало выставку в память о жертвах атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.
- Российские соотечественники, живущие во Франции, и неравнодушные французы выразили в посольстве соболезнования и поддержку.
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Посольство России во Франции разместило в зале приема посетителей консульского отдела выставку в память о жертвах атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, сообщает пресс-служба посольства.
"В зале приема посетителей консульского отдела посольства России во Франции размещена выставка в память о жертвах чудовищной террористической атаки, совершенной украинскими вооруженными формированиями в городе Старобельске (Луганская Народная Республика)", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.
В пресс-службе российской дипмиссии отметили, что живущие во Франции российские соотечественники и неравнодушные французы направили в посольство слова соболезнования и поддержки.
Ранее выставки, посвященные памяти жертв террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, были открыты в том числе в российских загранучреждениях в ФРГ, Индонезии, на Мадагаскаре и в Индии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.