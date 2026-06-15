Истребители пролетели над Белым дом на церемонии открытия турнира UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские истребители пролетели над Белым домом во время исполнения гимна на открытии турнира UFC Freedom 250.
- Собравшиеся рядом с Белым домом фанаты отреагировали на появление самолетов криками "США, США".
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американские истребители пролетели над Белым домом в ходе церемонии открытия турнира UFC Freedom 250, передает корреспондент РИА Новости.
Истребители совершили пролет во время исполнения гимна страны на арене, построенной на Южной лужайке специально для турнира.
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Собравшиеся рядом с Белым домом фанаты отреагировали на появление самолетов криками "США, США".
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня (15 июня по московскому времени) на газоне у Белого дома. В этот же день Трампу исполнилось 80 лет.
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