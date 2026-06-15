Истребители пролетели над Белым дом на церемонии открытия турнира UFC

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американские истребители пролетели над Белым домом в ходе церемонии открытия турнира UFC Freedom 250, передает корреспондент РИА Новости.

Истребители совершили пролет во время исполнения гимна страны на арене, построенной на Южной лужайке специально для турнира.