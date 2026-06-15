США ведут себя небезупречно в качестве председателя G20, заявили в МИД

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в качестве председателя "Группы двадцати" ведут себя небезупречно, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, американская сторона применительно к этим случаям прикрывается ссылками на технические проблемы или делает вид, что не в курсе ситуации.

"Ущемление наших прав отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех. Нельзя делать этот формат заложником политических разногласий или узурпировать в нем властные полномочия. Как американцы в конечном счете отреагируют, предположить сложно. Отдельные звенья американской команды нередко ведут себя хаотично в духе известной басни", - подчеркнул дипломат.