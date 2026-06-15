США ведут себя небезупречно в качестве председателя G20, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что США как председатель «Группы двадцати» ведут себя небезупречно.
- Российская Федерация не смогла принять участие в финансовых заседаниях в апреле и мае в полном составе или частично из-за действий американской стороны.
- По словам дипломата, ущемление прав России отравляет атмосферу в «двадцатке» и ставит под сомнение ее успех.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в качестве председателя "Группы двадцати" ведут себя небезупречно, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Вашингтон как председатель ведет себя, мягко скажем, небезупречно. Уже были эпизоды, когда Российская Федерация не смогла принять участие в мероприятиях в полном составе или частично. Так, в частности, произошло на финансовых заседаниях в апреле и мае. Были другие неоднократные сбои в выдаче виз и аккредитации", - сказал он.
По его словам, американская сторона применительно к этим случаям прикрывается ссылками на технические проблемы или делает вид, что не в курсе ситуации.
"Ущемление наших прав отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех. Нельзя делать этот формат заложником политических разногласий или узурпировать в нем властные полномочия. Как американцы в конечном счете отреагируют, предположить сложно. Отдельные звенья американской команды нередко ведут себя хаотично в духе известной басни", - подчеркнул дипломат.