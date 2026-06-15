"Сравни": 77% россиян готовы оформить финансовый продукт через маркетплейсы

МОСКВА, 15 июн - пресс-служба ООО "Сравни.ру". По итогам опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Сравни", выяснилось, что большинство потребителей готовы пользоваться онлайн-сервисами сравнения финансовых продуктов. Так, почти 77% опрошенных заявили, что они "скорее готовы" (50,8%) или "полностью готовы" (25,9%) оформить продукт через финансовый маркетплейс, который демонстрирует итоговые условия, рейтинги, отзывы и подробно объясняет различия между вариантами. В то же время лишь 16% респондентов "скорее не готовы" и 7% "не готовы" пользоваться таким сценарием.

По данным исследования, около 49% россиян при выборе финансового продукта перед оформлением сравнивают несколько предложений, тогда как 35% ограничиваются первым подходящим вариантом и 16% сразу знают, куда обращаться. Самыми важными факторами при выборе называют итоговую цену или ставку (37,3% отмечают это в первую очередь) и удобство оформления (20,3%). Надежность и известность компании влияют чуть меньше – 13,6% и 15,7% соответственно. При этом каждый четвертый отмечает, что для него важно отсутствие скрытых условий или рекомендации других клиентов (5%).

Большинство респондентов сочли свое решение о сравнении условий финансовых продуктов важным для бюджета: 31% назвали его "умеренно важным", 29% – "очень важным" и 22% – "критически важным", лишь 18% признали выбор "не очень важным".

Доверие к онлайн-оформлению повышают отзывы и рейтинги (29% респондентов назвали это главным фактором) и понятная итоговая стоимость без сюрпризов (24%). Важное влияние оказывают известность бренда (16%) и рекомендации знакомых (16%). Также 10% доверяют сервису при "понятном объяснении условий простым языком" и 5% – при возможности быстро задать вопрос онлайн.

Респонденты отметили, что чаще всего им не хватает информации об итоговой стоимости продукта (28% ответов), объяснений различий между предложениями (24%) и данных о надежности компании (22%). Важной считают и ясность того, что будет после заявки (16%).

Согласно исследованию, при выборе сервисов сравнения финансовых и страховых продуктов опрошенные больше всего ценят экономию денег (31% отметили это как главный приоритет), а также защиту от ошибок (19%) и честность сравнения без скрытых предпочтений (19%).

В числе респондентов 29% за последний год оформили полис ОСАГО, 31% брали кредит наличными, 15% – открывали вклад или сберегательный продукт; остальные пользовались кредитными картами или займами. При этом 62% оформляли продукт напрямую в банке или страховой, а 23% – через маркетплейс или сервис сравнения.

Методология опроса: онлайн-анкетирование в 10 крупнейших российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень) по репрезентативной квоте. Общее число участников – 2 532 человека.

"Сравни" — лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов.