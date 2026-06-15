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На форуме "Россия - спортивная держава" ожидается участие более ста стран - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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10:34 15.06.2026 (обновлено: 10:36 15.06.2026)
На форуме "Россия - спортивная держава" ожидается участие более ста стран

Дегтярев о форуме "Россия - спортивная держава": ожидаем более ста стран

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что на форуме "Россия — спортивная держава" ожидается участие представителей более чем 100 государств.
  • Форум станет площадкой для взаимодействия с международными спортивными организациями, особенно с теми, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага.
  • Форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства России и Минспорта.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на XIV международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" ожидается участие представителей более чем 100 государств.
В координационном центре правительства России состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума "Россия - спортивная держава".
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"Совместно с Красноярским краем и фондом "Росконгресс" формируем концепцию форума. В центре внимания - реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивная дипломатия и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участие представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли", - приводятся слова Дегтярева на сайте форума.
"В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашении иностранных спортивных организаций и особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международным спортивным движением", - добавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Роль форума как доступной площадки для ведения диалога с международным спортивным сообществом также отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков: "Только в прошлом году в работе форума приняли участие представители 58 стран. РСД на текущий момент стал единственной площадкой для обсуждения актуальных международных спортивных вопросов и поиска способов скорейшего возращения наших атлетов на мировую спортивную арену. На площадке форума формируются и укрепляются международные связи, вырабатываются решения, направленные на развитие спортивной отрасли во всем мире. "Россия - спортивная держава" будет одним из первых глобальных форумов после сессии Международного олимпийского комитета (МОК)".
Форум пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства РФ и Минспорта. Форум проводится в соответствии с указом президента России.
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