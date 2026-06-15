На форуме "Россия - спортивная держава" ожидается участие более ста стран

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на XIV международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" ожидается участие представителей более чем 100 государств.