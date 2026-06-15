МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Также российские силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника и две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ

ПВО перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией России за неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

ДНР. Кроме того, штурмовики "Южной" группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах и квартирах многоэтажек в Константиновке

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1245 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 56 единиц военной автомобильной техники и 16 бронированных машин ВСУ.

Успехи в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также "Южная" группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР, освобождено более 100 зданий, ВСУ потеряли свыше 100 военных.

ВС РФ в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины , следует из данных, опубликованных МО РФ.

Воздушными таранами расчетов ПВО российской отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" уничтожены 13 БПЛА "Баба-Яга", пять барражирующих боеприпасов "Батон", дрон-бомбардировщик Backfire ВСУ, сообщило Минобороны России.

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили порядка десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Кот.

ВС России за сутки нанесли поражение местам хранения и сборки беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщило российское оборонное ведомство.

Массированные удары ВС РФ в ответ на террористические акты ВСУ

Российские Вооруженные силы в ходе массированного удара поразили несколько предприятий в Киеве , собиравших беспилотники и боеприпасы к ним, в том числе из иностранных комплектующих, сообщили в Минобороны РФ.

Днепропетровск. ВС РФ в ночь на 15 июня в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков

Отмечается, что также поражены предприятия "Укр Армо Тех", где собирались боевые части для БПЛА и ракет различного типа, "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", где производились воздушные и космические летательные аппараты, выпускались и ремонтировались авиационные турбореактивные двигатели, а также комплектующие для дронов большой и средней дальности.

Кроме того, ВС РФ в ходе массированного удара поразили завод "Маяк" в Киеве, производящий стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго". Также армия России в ходе массированного удара поразила завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА, цех подготовки дронов на территории киностудии Довженко.

Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы РФ "кошмарят" ВСУ в зоне спецоперации

Штурмовики российской "Южной" группировки войск добились дезориентирования и деморализации боевиков ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщил командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады этой группировки с позывным Тайпан. Он рассказал, что военнослужащие "Южной" группировки быстро просачивались в Константиновку малыми штурмовыми и разведывательными группами. За небольшое время они смогли завести в город столько штурмовиков и разведчиков, сколько хватило, чтобы устраивать "кошмар в тылу врага".

Бойцы группы Конторы группировки "Запад", охотящиеся за украинскими гексакоптерами "Баба-Яга" на харьковском участке фронта, отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько таких БПЛА, сообщил РИА Новости боец группы с позывным Порох. Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что бойцы группы на вверенном им участке фронта стараются блокировать пролеты ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции.

Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.

Украина подгоняет свои войска под западные стандарты, это снижает их потенциал, даже самые сильные украинские подразделения слабее российских, сообщил командир 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Русич.

Успешное продвижение бойцов российской группировки войск "Южная" в Константиновке стало моральным ударом для украинских солдат, рассказал РИА Новости командир штурмового батальона 1194-го полка четвертой бригады с позывным Крупный.

У киева дела плохи

Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки Славянска в условиях быстрого продвижения "Южной" группировки в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, киевский режим начал подготовительные мероприятия для эвакуации мощностей на трех заводах в городе Дружковка, в том числе на предприятии, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ.

В Славянске, по информации российского ведомства, планируют эвакуировать пять предприятий, в том числе завод, где велся ремонт военной техники ВСУ, а также НИИ, где велась сборка БПЛА.

Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Славянска, а также Краматорска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации, заявило Минобороны РФ.

Киевский режим, который принял решение вывезти население и сотрудников предприятий из Краматорска, готовится к потере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин

Житель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильственной мобилизации, сообщает украинское издание " Страна.ua ". На опубликованном видео трое сотрудников военкомата пытаются насильно мобилизовать мужчину на улице среди частных домов. Один из сотрудников схватил мужчину и повалил на землю, в это время к потерпевшему пришел на помощь сосед с лопатой и начал отбивать мужчину от сотрудников военкомата и угрожать двум другим.

Житель Харьковской области , обещавший помочь военнослужащему ВСУ с переводом в другую воинскую часть за 10 тысяч долларов, задержан по обвинению в злоупотреблении влиянием, сообщает национальная полиция Украины.

Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним, а передвигаться им было позволено лишь под конвоем, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

Чиновник госпогранслужбы Украины переправил за границу почти 80 мужчин, дело против него направлено в суд, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) страны. По информации ведомства, сообщник подозреваемого, который находится в одной из стран Европы , предлагал украинским мужчинам за 20 тысяч долларов выезд с Украины через пункты пропуска по поддельным документам. В ведомстве добавили, что при содействии пограничника за границу незаконно выехали почти 80 человек.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают протесты. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от мобилизации, в том числе нелегально бегут из страны.

Зверство ВСУ

Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник . По данным посла, в мае от рук киевского режима погибли 153 человека, а ранения разной степени тяжести получили 885 человек. Он подчеркнул, что Киев в мае сделал шаг к эскалации "террористической войны", которую ведет против гражданского населения России.

Украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.

ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку в поселке Любимовка Херсонской области , здания полностью сгорели, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, эти учреждения были одними из самых популярных в округе.

Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Четыре жителя Запорожской области пострадали от ударов ВСУ за сутки, всего зарегистрировано 13 атак на населенные пункты, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области около 150 БПЛА, два мирных жителя ранены, сообщили в региональном оперштабе.

Мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области , после чего были переведены в Житомирскую область , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" стал очередным подтверждением того, что нацизм всегда будет врагом культуры и человеческой цивилизации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин . На прошлой неделе Россию потрясла новость об очередном преступлении неонацистского киевского режима - ударе ВСУ по зданию панорамы "Оборона Севастополя", сказал Нарышкин на пресс-конференции в Москве

Обвинить во всем Россию - милое дело в Европе

В своем Telegram-канале она отметила, что президент и глава МИД Франции, не медля ни секунды, обвинили ВС РФ в нанесении ударов по Киево-Печерской лавре.

"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", - подчеркнула Захарова.

Минобороны России заявило, что, в отличие от киевского режима, ВС РФ ударов по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят. Как сообщили в ведомстве, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.

МАГАТЭ словно одобряет удары ВСУ по ЗАЭС

ВСУ установили "очередные антирекорды" ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару за прошедшие выходные и праздничные дни, сообщил глава " Росатома Алексей Лихачев . Он отметил, что станция трое суток провела без внешнего электроснабжения. Оно было восстановлено 13 июня по линии "Ферросплавной", сейчас идут работы по восстановлению другой, "Днепровской" линии.

Режим тишины для ремонта основной линии электроснабжения ЗАЭС был объявлен 5 июня. Глава госкорпорации рассказал, что в первый же день ВСУ совершили провокационный удар по станции, о чем было проинформировано МАГАТЭ. Он подчеркнул, что агентство фиксирует нарушения, но в недостаточной мере. По словам Лихачева, МАГАТЭ "как бы не замечает" действий ВСУ, и это является "как бы негласным, молчаливым одобрением этих ударов".