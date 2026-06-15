Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили порядка десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
- Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
- Поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили порядка десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кот".
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили порядка 10 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника", - рассказал командир.
По его словам, координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам дронов. Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть технику.
"Кот" отметил, что благодаря высокой выучке расчетов для вывода станции из строя достаточно двух-трех снарядов. По его оценке, поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
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