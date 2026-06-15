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Российские военные поразили десять РЛС ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.06.2026
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07:46 15.06.2026
Российские военные поразили десять РЛС ВСУ на Харьковском направлении

РИА Новости: артиллерия "Севера" поразила десять РЛС ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили порядка десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
  • Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
  • Поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили порядка десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кот".
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили порядка 10 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника", - рассказал командир.
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По его словам, координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам дронов. Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть технику.
"Кот" отметил, что благодаря высокой выучке расчетов для вывода станции из строя достаточно двух-трех снарядов. По его оценке, поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
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