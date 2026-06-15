Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области.

Дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.

Для перехвата беспилотников используются собственные коптеры с системой сброса сетки или «гарпуна», которые повреждают винты вражеских аппаратов.

БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным "Карта".

По его словам, дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.

"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 120 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала июня", - сказал "Карта".

Он уточнил, что после выявления целей информация передавалась командованию, и по БПЛА открывался огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.