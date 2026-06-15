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Операторы БПЛА 11-го корпуса "Севера" уничтожили 120 коптеров ВСУ в июне - РИА Новости, 15.06.2026
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07:15 15.06.2026
Операторы БПЛА 11-го корпуса "Севера" уничтожили 120 коптеров ВСУ в июне

Группировка войск «Север» уничтожила более 120 дронов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области.
  • Дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.
  • Для перехвата беспилотников используются собственные коптеры с системой сброса сетки или «гарпуна», которые повреждают винты вражеских аппаратов.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным "Карта".
По его словам, дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.
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"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 120 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала июня", - сказал "Карта".
Он уточнил, что после выявления целей информация передавалась командованию, и по БПЛА открывался огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.
Офицер добавил, что для перехвата также используются собственные коптеры с системой сброса сетки или "гарпуна", которые повреждают винты вражеских аппаратов. По оценке "Карты", уничтожение разведывательных дронов лишает противника возможности корректировать артиллерию.
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