Операторы БПЛА 11-го корпуса "Севера" уничтожили 120 коптеров ВСУ в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области.
- Дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.
- Для перехвата беспилотников используются собственные коптеры с системой сброса сетки или «гарпуна», которые повреждают винты вражеских аппаратов.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 120 беспилотников ВСУ коптерного типа в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным "Карта".
По его словам, дроны противника применялись для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.
"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 120 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала июня", - сказал "Карта".
Он уточнил, что после выявления целей информация передавалась командованию, и по БПЛА открывался огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.
Офицер добавил, что для перехвата также используются собственные коптеры с системой сброса сетки или "гарпуна", которые повреждают винты вражеских аппаратов. По оценке "Карты", уничтожение разведывательных дронов лишает противника возможности корректировать артиллерию.
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