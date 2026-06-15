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ВС России отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько дронов "Баба-яга" - РИА Новости, 15.06.2026
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06:18 15.06.2026 (обновлено: 10:12 15.06.2026)
ВС России отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько дронов "Баба-яга"

Бойцы "Конторы" отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько дронов "Баба-яга"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группы "Контора" группировки "Запад" охотятся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта.
  • По словам бойца с позывным Порох, количество дронов "Баба-яга" в воздухе значительно уменьшилось благодаря действиям группы.
  • Группа блокирует воздушные поставки ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции при помощи гексакоптеров "Баба-яга".
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Контора" группировки "Запад", охотящиеся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта, отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько таких БПЛА, сообщил РИА Новости боец группы с позывным Порох.
"Баба-яга" тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику", — рассказал Порох.
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Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что бойцы группы на вверенном им участке фронта стараются блокировать пролеты ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции.
"Стараемся им воздух блокировать. НРТК (наземные робототехнические комплексы. — Прим. ред.) до передовых позиций не доезжают. Раньше они достаточно близко подъезжали, но мы их быстро выявляли, уничтожали. Сейчас они стараются доставку по воздуху делать (при помощи гексакоптеров "Баба-яга"), но это не всегда у них получается", — уточнил Сварог.
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