ВС России отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько дронов "Баба-яга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группы "Контора" группировки "Запад" охотятся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта.
- По словам бойца с позывным Порох, количество дронов "Баба-яга" в воздухе значительно уменьшилось благодаря действиям группы.
- Группа блокирует воздушные поставки ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции при помощи гексакоптеров "Баба-яга".
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Контора" группировки "Запад", охотящиеся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта, отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько таких БПЛА, сообщил РИА Новости боец группы с позывным Порох.
"Баба-яга" тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику", — рассказал Порох.
Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что бойцы группы на вверенном им участке фронта стараются блокировать пролеты ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции.
"Стараемся им воздух блокировать. НРТК (наземные робототехнические комплексы. — Прим. ред.) до передовых позиций не доезжают. Раньше они достаточно близко подъезжали, но мы их быстро выявляли, уничтожали. Сейчас они стараются доставку по воздуху делать (при помощи гексакоптеров "Баба-яга"), но это не всегда у них получается", — уточнил Сварог.
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22 июня 2022, 17:18