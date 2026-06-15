ВС России отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько дронов "Баба-яга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы группы "Контора" группировки "Запад" охотятся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта.

По словам бойца с позывным Порох, количество дронов "Баба-яга" в воздухе значительно уменьшилось благодаря действиям группы.

Группа блокирует воздушные поставки ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции при помощи гексакоптеров "Баба-яга".

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Контора" группировки "Запад", охотящиеся за украинскими гексакоптерами "Баба-яга" на харьковском участке фронта, отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько таких БПЛА, сообщил РИА Новости боец группы с позывным Порох.

"Баба-яга" тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику", — рассказал Порох.

Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что бойцы группы на вверенном им участке фронта стараются блокировать пролеты ВСУ , не допуская доставки провизии на украинские позиции.