Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск МО РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки в ДНР.
- Разведчики 6-й мотострелковой дивизии за сутки выявили четыре пункта временной дислокации, после чего артиллеристы уничтожили их точными попаданиями.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск МО РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки на окраине Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии за сутки выявили четыре пункта временной дислокации. Координаты целей были переданы артиллеристам, которые из различных видов орудий точными попаданиями уничтожили все выявленные цели", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют боевые задачи, уничтожая различные цели противника. За сутки один расчёт способен уничтожить до семи целей.
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