ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на окраине Константиновки

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск МО РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют боевые задачи, уничтожая различные цели противника. За сутки один расчёт способен уничтожить до семи целей.