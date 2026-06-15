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ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на окраине Константиновки - РИА Новости, 15.06.2026
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06:10 15.06.2026 (обновлено: 09:06 15.06.2026)
ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на окраине Константиновки

РИА Новости: ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ у Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск МО РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки в ДНР.
  • Разведчики 6-й мотострелковой дивизии за сутки выявили четыре пункта временной дислокации, после чего артиллеристы уничтожили их точными попаданиями.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск МО РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки на окраине Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии за сутки выявили четыре пункта временной дислокации. Координаты целей были переданы артиллеристам, которые из различных видов орудий точными попаданиями уничтожили все выявленные цели", — сообщили в ведомстве.
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В Минобороны отметили, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют боевые задачи, уничтожая различные цели противника. За сутки один расчёт способен уничтожить до семи целей.
Константиновка - город на севере ДНР, расположенный примерно в 55 километрах от Донецка. Он играет важную роль в снабжении ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный железнодорожный узел.
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