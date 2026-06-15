Рейтинг@Mail.ru
Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 15.06.2026
Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ

РИА Новости: экипаж танка отразил атаку восьми БПЛА ВСУ и сохранил технику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танк Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж российского танка на днепропетровском направлении отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ.
  • Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.
  • Качественная маскировка танка толстым слоем веток сыграла существенную роль в защите техники.
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.
По словам военнослужащего, атака произошла во время выполнения боевой задачи. Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Боец с позывным "Сёма" на первом задании уничтожил два танка ВСУ
10 апреля, 03:52
"Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет", – рассказал собеседник агентства.
Нисапов отметил, что в отражении атаки участвовали четыре военнослужащих. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете.
"Получилось, что мы восемь "птичек" все-таки сбили", – сообщил наводчик.
Он рассказал, что один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.
Танк Т-80БВМ ВС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Экипаж танка ВС России сбил четыре дрона ВСУ и ушел от роя БПЛА
Вчера, 05:13
По словам Нисапова, существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка – танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов БПЛА и помогло снизить последствия попаданий.
"Хорошо, что танк замаскировали толстым слоем веток", – отметил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала