Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ

Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото

Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Экипаж российского танка на днепропетровском направлении отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ.

Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.

Качественная маскировка танка толстым слоем веток сыграла существенную роль в защите техники.

ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.

По словам военнослужащего, атака произошла во время выполнения боевой задачи. Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.

"Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет", – рассказал собеседник агентства.

Нисапов отметил, что в отражении атаки участвовали четыре военнослужащих. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете.

"Получилось, что мы восемь "птичек" все-таки сбили", – сообщил наводчик.

Он рассказал, что один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.

По словам Нисапова, существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка – танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов БПЛА и помогло снизить последствия попаданий.