Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж российского танка на днепропетровском направлении отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ.
- Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.
- Качественная маскировка танка толстым слоем веток сыграла существенную роль в защите техники.
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.
По словам военнослужащего, атака произошла во время выполнения боевой задачи. Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.
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"Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет", – рассказал собеседник агентства.
Нисапов отметил, что в отражении атаки участвовали четыре военнослужащих. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете.
"Получилось, что мы восемь "птичек" все-таки сбили", – сообщил наводчик.
Он рассказал, что один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.
По словам Нисапова, существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка – танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов БПЛА и помогло снизить последствия попаданий.
"Хорошо, что танк замаскировали толстым слоем веток", – отметил военнослужащий.
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