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Полк "южан" вел отвлекающие маневры при взятии Константиновки - РИА Новости, 15.06.2026
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05:25 15.06.2026
Полк "южан" вел отвлекающие маневры при взятии Константиновки

РИА Новости: полк "южан" смещал направление удара ВСУ перед Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск проводили отвлекающие маневры и перенесли основное направление удара.
  • При подготовке к боям в городской застройке бойцы уделили больше времени работе на специальных макетах зданий и помещений.
  • Командир полка с позывным «Русич» подчеркнул, что успех в боевых действиях во многом зависит от командира, а также отметил, что «любую войну всегда выигрывают только люди».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, которые сейчас ведут бои за Константиновку в ДНР, перед этим проводили отвлекающие маневры, а также перенесли основное направление удара, сообщил командир полка с позывным "Русич".
"С одной стороны проводились отвлекающие маневры, действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности, мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы, добавляем либо убираем", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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В частности, когда бойцы добрались до городской застройки, во время подготовки на полигонах стали больше времени уделять работе на специальных макетах зданий и помещений.
При этом "Русич" отметил, что особенности ведения боевых действий есть на любой местности, поэтому нельзя сказать, где их легче вести, в поле или в городе. В то же время он обратил внимание, что успех в различных ситуациях во многом зависит от командира.
Кроме того, по словам командира, боевые действия постоянно "развиваются, мутируют", что-то добавляется, а что-то уходит. Сложности всегда остаются, меняются походы к их преодолению.
"Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор", - добавил "Русич".
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