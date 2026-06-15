Полк "южан" вел отвлекающие маневры при взятии Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск проводили отвлекающие маневры и перенесли основное направление удара.

При подготовке к боям в городской застройке бойцы уделили больше времени работе на специальных макетах зданий и помещений.

Командир полка с позывным «Русич» подчеркнул, что успех в боевых действиях во многом зависит от командира, а также отметил, что «любую войну всегда выигрывают только люди».

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, которые сейчас ведут бои за Константиновку в ДНР, перед этим проводили отвлекающие маневры, а также перенесли основное направление удара, сообщил командир полка с позывным "Русич".

"С одной стороны проводились отвлекающие маневры, действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности, мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы, добавляем либо убираем", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

В частности, когда бойцы добрались до городской застройки, во время подготовки на полигонах стали больше времени уделять работе на специальных макетах зданий и помещений.

При этом "Русич" отметил, что особенности ведения боевых действий есть на любой местности, поэтому нельзя сказать, где их легче вести, в поле или в городе. В то же время он обратил внимание, что успех в различных ситуациях во многом зависит от командира.

Кроме того, по словам командира, боевые действия постоянно "развиваются, мутируют", что-то добавляется, а что-то уходит. Сложности всегда остаются, меняются походы к их преодолению.