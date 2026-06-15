Старший техник полка БПЛА рассказал, как получил высшее образование

Краткий пересказ от РИА ИИ Старший техник полка беспилотных систем группировки войск «Север» Иван Веденеев начал получать высшее образование после того, как занял свою должность.

Командование полка идет навстречу Веденееву, предоставляя дополнительное время для подготовки к сессии.

Веденеев рассказал студентам и преподавателям о подготовке специалистов беспилотных систем, обеспечении денежным довольствием и дополнительными выплатами.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Старший техник полка беспилотных систем группировки войск "Север" Иван Веденеев рассказал, что начал получать высшее образование уже после того, как получил эту должность, а командование всячески идет ему навстречу, сообщило Минобороны РФ.

Веденеев принял участие в телемосте со студентами и преподавателями Губкинского филиала "Брянского государственного технологического университета", где обучается сам.

Военнослужащий рассказал, что в армии пребывает с октября 2022 года, когда его призвали в рамках частичной мобилизации. Изначально он служил в саперном полку. Через какое-то время товарищ позвал его в полк беспилотных систем. Веденеев согласился и получил должность старшего техника.

"Когда занял должность старшего техника, мне понадобилось дополнительное образование, и я поступил в Губкинский университет имени Шухова. Командование идет навстречу, дает дополнительное время, чтобы подготовиться к сессии", - сказал Веденеев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

В целом командование, по его словам, положительно относится к тому, что военнослужащие получают образование, продолжая при этом выполнять задачи в ходе спецоперации.