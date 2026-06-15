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Старший техник полка БПЛА рассказал, как получил высшее образование - РИА Новости, 15.06.2026
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Старший техник полка БПЛА рассказал, как получил высшее образование

РИА Новости: старший техник полка БПЛА совмещает учебу в вузе со службой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший техник полка беспилотных систем группировки войск «Север» Иван Веденеев начал получать высшее образование после того, как занял свою должность.
  • Командование полка идет навстречу Веденееву, предоставляя дополнительное время для подготовки к сессии.
  • Веденеев рассказал студентам и преподавателям о подготовке специалистов беспилотных систем, обеспечении денежным довольствием и дополнительными выплатами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Старший техник полка беспилотных систем группировки войск "Север" Иван Веденеев рассказал, что начал получать высшее образование уже после того, как получил эту должность, а командование всячески идет ему навстречу, сообщило Минобороны РФ.
Веденеев принял участие в телемосте со студентами и преподавателями Губкинского филиала "Брянского государственного технологического университета", где обучается сам.
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Военнослужащий рассказал, что в армии пребывает с октября 2022 года, когда его призвали в рамках частичной мобилизации. Изначально он служил в саперном полку. Через какое-то время товарищ позвал его в полк беспилотных систем. Веденеев согласился и получил должность старшего техника.
"Когда занял должность старшего техника, мне понадобилось дополнительное образование, и я поступил в Губкинский университет имени Шухова. Командование идет навстречу, дает дополнительное время, чтобы подготовиться к сессии", - сказал Веденеев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В целом командование, по его словам, положительно относится к тому, что военнослужащие получают образование, продолжая при этом выполнять задачи в ходе спецоперации.
Во время телемоста Веденеев рассказал о сроках и особенностях подготовки специалистов беспилотных систем и возможностях, которые открываются перед теми, кто начнет осваивать эту специальность. Также он поведал об обеспечении военнослужащих нового рода войск денежным довольствием, вещевым имуществом, дополнительных выплатах за уничтожение техники противника.
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