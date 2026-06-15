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Шесть бригад ВСУ противостояли 1194-му полку перед Константиновкой - РИА Новости, 15.06.2026
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05:13 15.06.2026
Шесть бригад ВСУ противостояли 1194-му полку перед Константиновкой

РИА Новости: шесть бригад ВСУ противостояли 1194-му полку перед Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку «Южной» группировки.
  • Командир полка с позывным «Русич» сообщил, что российские военнослужащие оценили подразделения противника, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования, на основании чего были разработаны планы действий.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку "Южной" группировки, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки в ДНР, сообщил командир этого полка с позывным "Русич".
"Против нас противостояло несколько бригад. Это порядка шести бригад на нашем направлении. Плюс мелкие подразделения, такие как "Лють", "Корд", что-то вроде спецназа", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что российские военнослужащие сначала оценили подразделения противника, насколько они сильны, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования. На основании этого принимались решения, каким образом действовать, и были проработаны планы, уточнил "Русич".
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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