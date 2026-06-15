Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку «Южной» группировки.
- Командир полка с позывным «Русич» сообщил, что российские военнослужащие оценили подразделения противника, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования, на основании чего были разработаны планы действий.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку "Южной" группировки, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки в ДНР, сообщил командир этого полка с позывным "Русич".
"Против нас противостояло несколько бригад. Это порядка шести бригад на нашем направлении. Плюс мелкие подразделения, такие как "Лють", "Корд", что-то вроде спецназа", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что российские военнослужащие сначала оценили подразделения противника, насколько они сильны, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования. На основании этого принимались решения, каким образом действовать, и были проработаны планы, уточнил "Русич".
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