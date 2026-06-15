МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку "Южной" группировки, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки в ДНР, сообщил командир этого полка с позывным "Русич".

Он рассказал, что российские военнослужащие сначала оценили подразделения противника, насколько они сильны, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования. На основании этого принимались решения, каким образом действовать, и были проработаны планы, уточнил "Русич".