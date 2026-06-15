Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Русич» сообщил, что Украина подгоняет свои войска под западные стандарты.
- По мнению «Русича», стремление соответствовать западным стандартам снижает потенциал украинских подразделений.
- «Русич» заявил, что даже самые сильные украинские подразделения слабее российских.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина подгоняет свои войска под западные стандарты, это снижает их потенциал, даже самые сильные украинские подразделения слабее российских, сообщил командир 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Русич".
"Они пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы – вот они абсолютно другие, они другие люди, они другие внутри, у них другое мировоззрение, у них другое мировосприятие, у них абсолютно другой характер", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Таким образом ВСУ уподобляются западу и это делает их слабее, уточнил он.
"Были подразделения, есть подразделения, которые, скажем так, воюют достойно. Можно оценить как достойного противника. Их как бы немало. Но в любом случае, по сравнению с нашими подразделениями они гораздо слабее", - добавил "Русич".
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