Краткий пересказ от РИА ИИ Командир 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Русич» сообщил, что Украина подгоняет свои войска под западные стандарты.

По мнению «Русича», стремление соответствовать западным стандартам снижает потенциал украинских подразделений.

«Русич» заявил, что даже самые сильные украинские подразделения слабее российских.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина подгоняет свои войска под западные стандарты, это снижает их потенциал, даже самые сильные украинские подразделения слабее российских, сообщил командир 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Русич".

"Они пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы – вот они абсолютно другие, они другие люди, они другие внутри, у них другое мировоззрение, у них другое мировосприятие, у них абсолютно другой характер", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Таким образом ВСУ уподобляются западу и это делает их слабее, уточнил он.