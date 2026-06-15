ВСУ сильно контролировали подходы к Константиновке, рассказал боец

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командир 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки, с позывным "Русич", рассказал, что ВСУ очень сильно контролировали подходы к городу.

"Русич" уточнил что 1194-полк действует, в первую очередь, в высотном квартале Константиновки в западной, юго-западной и северо-западной частях города.

"Все, что западнее от реки Кривой Торец, мы действовали своим соединением, 4-й мотострелковой бригадой. В состав входит наш полк, полк 1465, и плюс с нами действовал еще 103-й полк 150-й дивизии, он шел флангом. Действовал совместно с нами. Это плацдарм. Это определенная точка опоры для освобождения всей Краматорско-Славянской агломерации", - добавил командир полка.