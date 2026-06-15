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ВСУ сильно контролировали подходы к Константиновке, рассказал боец - РИА Новости, 15.06.2026
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05:09 15.06.2026
ВСУ сильно контролировали подходы к Константиновке, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ очень сильно контролировали подходы к Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 1194-го мотострелкового полка с позывным «Русич» рассказал, что ВСУ сильно контролировали подходы к Константиновке.
  • Самое тяжелое было — проломить первую линию обороны противника, заявил «Русич».
  • 1194-й полк действует в высотном квартале Константиновки в западной, юго-западной и северо-западной частях города, уточнил «Русич».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командир 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки, с позывным "Русич", рассказал, что ВСУ очень сильно контролировали подходы к городу.
"Очень сильно контролировались подходы к городу. Самое тяжелое было – проломить первую линию обороны, войти вглубь линии обороны противника. Дальше уже все было легче", - сказал "Русич" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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По его словам, заход российских бойцов в Константиновку - общая заслуга именно всего коллектива, который был задействован, от командующего округа до штурмовиков, каждый из которых выполнял возложенные на него обязанности.
"Русич" уточнил что 1194-полк действует, в первую очередь, в высотном квартале Константиновки в западной, юго-западной и северо-западной частях города.
"Все, что западнее от реки Кривой Торец, мы действовали своим соединением, 4-й мотострелковой бригадой. В состав входит наш полк, полк 1465, и плюс с нами действовал еще 103-й полк 150-й дивизии, он шел флангом. Действовал совместно с нами. Это плацдарм. Это определенная точка опоры для освобождения всей Краматорско-Славянской агломерации", - добавил командир полка.
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