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Успех в Константиновке стал ударом для ВСУ, рассказал российский офицер - РИА Новости, 15.06.2026
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05:07 15.06.2026
Успех в Константиновке стал ударом для ВСУ, рассказал российский офицер

РИА Новости: победа в Константиновке стала моральным ударом для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы российской группировки войск "Южная" успешно продвинулись в Константиновке.
  • Успехи в Константиновке стали моральным ударом для украинских солдат и сломили их психологически.
ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Успешное продвижение бойцов российской группировки войск "Южная" в Константиновке стало моральным ударом для украинских солдат, рассказал РИА Новости командир штурмового батальона полка 1194 четвертой бригады с позывным "Крупный".
"Это (успехи в Константиновке — ред.) для противника большой психологический барьер, который мы переломили. На сегодняшний момент он психологически сломлен. Это прямые ворота и выход уже на финишную прямую, где мы с успехом идем", — отметил "Крупный".
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По словам комбата, после взятия этого города главное — не останавливаться и продолжить продвигаться дальше, поддерживая успех ВС РФ на данном участке фронта.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся по сути логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФ
 
 
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