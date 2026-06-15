Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы российской группировки войск "Южная" успешно продвинулись в Константиновке.
- Успехи в Константиновке стали моральным ударом для украинских солдат и сломили их психологически.
ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Успешное продвижение бойцов российской группировки войск "Южная" в Константиновке стало моральным ударом для украинских солдат, рассказал РИА Новости командир штурмового батальона полка 1194 четвертой бригады с позывным "Крупный".
"Это (успехи в Константиновке — ред.) для противника большой психологический барьер, который мы переломили. На сегодняшний момент он психологически сломлен. Это прямые ворота и выход уже на финишную прямую, где мы с успехом идем", — отметил "Крупный".
По словам комбата, после взятия этого города главное — не останавливаться и продолжить продвигаться дальше, поддерживая успех ВС РФ на данном участке фронта.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся по сути логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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