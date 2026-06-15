Краткий пересказ от РИА ИИ Гарнизон ВСУ в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев.

Транспорт противника, который пытается добраться до Константиновки, регулярно уничтожается.

Гексакоптеры типа «Баба-Яга» стали основным средством доставки грузов, но большинство из них не возвращаются из полета.

ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев, все сжигается по пути, рассказал РИА Новости оператор батальона специального назначения "Южной" российской группировки войск с позывным Алтай.

"Бьем логистику противника, все подъезды от Дружковки и Алексеево-Дружковки, изолируем этот участок нашего наступления. В крайне несколько месяцев транспорт в Константиновку уже не доезжает, уже сгорает все по пути, пехота практически не доходит", – сообщил Алтай

По словам военнослужащего, иногда противнику удается проехать на роботизированных платформах, но большая их часть уничтожатся не достигнув цели.

"Они ( ВСУ - ред.) все равно пытаются снабжать свою группировку в Константиновке. Каждый день транспорт противника горит, каждый день пехота, которая пытается пробиваться в Константиновку, все равно погибает", – добавил собеседник агентства.