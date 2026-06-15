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Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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00:43 15.06.2026
Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю в зоне СВО

РИА Новости: ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Бойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшую неделю, с 9 по 14 июня, Вооруженные Силы России освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции: три в Донецкой Народной Республике и один в Харьковской области.
  • С 1 по 7 июня российскими военными были освобождены три населенных пункта: по одному в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские военные освободили четыре населенных пункта за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 9 по 14 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли четыре населенных пункта – три в Донецкой Народной Республике, а также один в Харьковской области.
За период с 1 по 7 июня российскими военными освобождены три населенных пункта – по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасность
 
 
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