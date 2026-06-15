Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшую неделю, с 9 по 14 июня, Вооруженные Силы России освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции: три в Донецкой Народной Республике и один в Харьковской области.
- С 1 по 7 июня российскими военными были освобождены три населенных пункта: по одному в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские военные освободили четыре населенных пункта за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 9 по 14 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли четыре населенных пункта – три в Донецкой Народной Республике, а также один в Харьковской области.
За период с 1 по 7 июня российскими военными освобождены три населенных пункта – по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18