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В Британии предрекли массовый обход через VPN запрета на соцсети для детей - РИА Новости, 15.06.2026
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12:16 15.06.2026
В Британии предрекли массовый обход через VPN запрета на соцсети для детей

Лидер Reform UK Фараж предсказал массовый обход запрета на соцсети для детей

© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Иконки социальных сетей на экране телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет.
  • Лидер Reform UK Найджел Фараж считает, что запрет будет массово обходиться с помощью VPN.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж предсказал массовый обход через VPN объявленного британскими властями запрета на использование соцсетей детьми младше 16 лет.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Власти готовят законопроект, который, как ожидается, будет принят в 2027 году. При этом Стармер признал, что обеспечить соблюдение запрета и противостоять технологическим компаниям, владеющим соцсетями, будет нелегко.
"Несмотря на то, что запрет социальных сетей продиктован благими намерениями, он вряд ли сработает, учитывая массовое внедрение VPN", - написал политик в соцсети X.
Он также предупредил о том, что для соблюдения запрета властям понадобится ввести цифровое удостоверение личности. Ранее правительство Стармера отказалось от планов по введению цифрового удостоверения личности из-за крайней непопулярности меры.
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