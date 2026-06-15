В Британии предрекли массовый обход через VPN запрета на соцсети для детей

ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж предсказал массовый обход через VPN объявленного британскими властями запрета на использование соцсетей детьми младше 16 лет.

Он также предупредил о том, что для соблюдения запрета властям понадобится ввести цифровое удостоверение личности. Ранее правительство Стармера отказалось от планов по введению цифрового удостоверения личности из-за крайней непопулярности меры.