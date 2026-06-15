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Стармер объявил о намерении запретить соцсети для детей младше 16 лет - РИА Новости, 15.06.2026
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11:12 15.06.2026
Стармер объявил о намерении запретить соцсети для детей младше 16 лет

Кир Стармер объявил о намерении запретить соцсети для детей младше 16 лет

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет.
  • По оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.
  • Из запрета будут исключены некоторые игровые платформы, но они должны будут оградить детей от общения с незнакомыми людьми.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет.
"Объявляю, что правительство запретит доступ к социальным сетям всем детям младше 16 лет", - сказал Стармер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась британскими телеканалами.
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Он подчеркнул, что, по оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.
"(Этот контент – ред.) создан для того, чтобы вызывать привыкание. Такие функции, как бесконечная прокрутка, предназначены для того, чтобы удерживать внимание в течение нескольких часов, и у этого есть последствия. Это мешает детям делать уроки, читать, играть со своими друзьями на улице, ложиться спать в положенное время", - добавил премьер.
Из запрета будут исключены некоторые игровые платформы, однако им придется оградить детей от общения с незнакомыми людьми.
При этом Стармер признал, что обеспечить соблюдение запрета и противостоять технологическим компаниям, владеющим соцсетями, будет нелегко.
В конце мая газета i Paper со ссылкой на источники сообщила, что члены британского правительства не сразу поддержали идею запрета на использование соцсетей детьми младше 16 лет из-за опасений реакции президента США Дональда Трампа и американских технологических компаний.
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