Стармер объявил о намерении запретить соцсети для детей младше 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет.

По оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.

Из запрета будут исключены некоторые игровые платформы, но они должны будут оградить детей от общения с незнакомыми людьми.

ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет.

"Объявляю, что правительство запретит доступ к социальным сетям всем детям младше 16 лет", - сказал Стармер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась британскими телеканалами.

Он подчеркнул, что, по оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.

"(Этот контент – ред.) создан для того, чтобы вызывать привыкание. Такие функции, как бесконечная прокрутка, предназначены для того, чтобы удерживать внимание в течение нескольких часов, и у этого есть последствия. Это мешает детям делать уроки, читать, играть со своими друзьями на улице, ложиться спать в положенное время", - добавил премьер.

Из запрета будут исключены некоторые игровые платформы, однако им придется оградить детей от общения с незнакомыми людьми.

При этом Стармер признал, что обеспечить соблюдение запрета и противостоять технологическим компаниям, владеющим соцсетями, будет нелегко.