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В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков - РИА Новости, 15.06.2026
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10:28 15.06.2026
В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков

Умер ветеран ВОВ Николай Соков, защищавший небо над блокадным Ленинградом

© Фото : Игорь Молчанов/MAXВетеран Великой Отечественной войны Николай Соков
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Игорь Молчанов/MAX
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков умер в Саратове в возрасте 103 лет.
  • Он участвовал в защите неба над блокадным Ленинградом и "дорогой жизни".
  • После окончания Великой Отечественной войны Соков продолжил службу в войсках ПВО и был награжден орденами и медалями.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков умер в Саратове в возрасте 103 лет, он участвовал в защите неба над блокадным Ленинградом и "дорогой жизни", сообщил глава Саратова Игорь Молчанов.
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"Сегодня, 15 июня, на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Соков Николай Иванович", - написал Молчанов в своем канале на платформе "Макс".
Николай Соков родился 16 октября 1922 года в Тамбове. В 1925 году семья переехала в Балашов. В 1940 году окончил среднюю школу и поступил в Ленинградское военное училище инструментальной разведки зенитной артиллерии имени П.И. Баранова. В начале Великой Отечественной войны досрочно выпущен из училища в звании лейтенанта. Службу проходил в городе Горький (в настоящее время Нижний Новгород – ред.) в прожекторном батальоне 196-го зенитного артиллерийского полка, который отражал налеты вражеской авиации на город.
В составе батальона Соков охранял небо над блокадным Ленинградом и "дорогой жизни". Победу встретил вместе с будущей супругой Екатериной Федоровной в Таллине, где они и расписались в мае 1945 года. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в различных частях войск ПВО. С 1951 по 1953 год выполнял интернациональный долг в Корее, командуя прожекторной ротой.
После увольнения из армии ветеран постоянно проживал в Саратове. В 1965 году трудоустроился в исполнительный комитет Саратовского городского совета депутатов трудящихся, где проработал на разных должностях 36 лет. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.
 
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