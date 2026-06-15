В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков умер в Саратове в возрасте 103 лет, он участвовал в защите неба над блокадным Ленинградом и "дорогой жизни", сообщил глава Саратова Игорь Молчанов.