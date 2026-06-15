Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортного подразделения в городе Вельке-Капушаны. Архивное фото

Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортного подразделения в городе Вельке-Капушаны

© AP Photo / Petr David Josek Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортного подразделения в городе Вельке-Капушаны

ЕС раскрыл подробности иска Словакии против отказа от российского газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия подала иск в суд Евросоюза с требованием признать недействительным регламент ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.

Иск был подан Братиславой 24 апреля против Европарламента и Совета ЕС.

Словакия утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе и нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности.

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Официальный журнал ЕС в понедельник опубликовал сведения об иске Словакии в суд Евросоюза с требованием признать недействительным регламент ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.

Согласно опубликованному уведомлению, иск был подан Братиславой 24 апреля против Европарламента Совета ЕС . Речь идет о регламенте ЕС 2026/261, предусматривающем постепенный отказ от импорта российского газа и подготовку к прекращению поставок российской нефти.

В иске Словакия утверждает, что документ был принят на неверной правовой основе.

"Меры, которые приводят к ограничению экономических отношений с конкретной третьей страной, должны основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС", - говорится в опубликованном изложении позиции заявителя.

По мнению словацкой стороны, спорный регламент по своему содержанию и целям фактически представляет собой ограничительные меры в отношении России и был принят в контексте конфликта на Украине

В качестве альтернативного довода Братислава заявляет о нарушении принципов пропорциональности и европейской солидарности.

Словацкие власти считают, что предусмотренные регламентом меры являются "явно неподходящими" для достижения заявленных целей и создают чрезмерные негативные последствия для самой Словакии и работающих на ее территории экономических операторов.

Кроме того, в иске содержатся претензии к обоснованию документа. По мнению заявителя, институты ЕС нарушили обязанность по надлежащему обоснованию принятого акта.

Дело зарегистрировано в Суде ЕС под номером C-398/26. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее официальный журнал ЕС также опубликовал сведения об иске швейцарской компании Nord Stream 2 AG , оператора газопровода "Северный поток-2", которая требует отменить тот же регламент. Компания утверждает, что новые правила фактически лишают ее возможности использовать газопровод в коммерческих целях и представляют собой де-факто экспроприацию без компенсации.

Регламент ЕС 2026/261 предусматривает поэтапный отказ от российских энергоносителей. Первый этап ограничений вступает в силу 17 июня 2026 года и касается новых краткосрочных контрактов на поставку российского трубопроводного газа.