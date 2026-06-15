Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия подала иск в суд Евросоюза с требованием признать недействительным регламент ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.
- Иск был подан Братиславой 24 апреля против Европарламента и Совета ЕС.
- Словакия утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе и нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Официальный журнал ЕС в понедельник опубликовал сведения об иске Словакии в суд Евросоюза с требованием признать недействительным регламент ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.
Согласно опубликованному уведомлению, иск был подан Братиславой 24 апреля против Европарламента и Совета ЕС. Речь идет о регламенте ЕС 2026/261, предусматривающем постепенный отказ от импорта российского газа и подготовку к прекращению поставок российской нефти.
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В иске Словакия утверждает, что документ был принят на неверной правовой основе.
"Меры, которые приводят к ограничению экономических отношений с конкретной третьей страной, должны основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС", - говорится в опубликованном изложении позиции заявителя.
В качестве альтернативного довода Братислава заявляет о нарушении принципов пропорциональности и европейской солидарности.
Словацкие власти считают, что предусмотренные регламентом меры являются "явно неподходящими" для достижения заявленных целей и создают чрезмерные негативные последствия для самой Словакии и работающих на ее территории экономических операторов.
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Кроме того, в иске содержатся претензии к обоснованию документа. По мнению заявителя, институты ЕС нарушили обязанность по надлежащему обоснованию принятого акта.
Дело зарегистрировано в Суде ЕС под номером C-398/26. Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее официальный журнал ЕС также опубликовал сведения об иске швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", которая требует отменить тот же регламент. Компания утверждает, что новые правила фактически лишают ее возможности использовать газопровод в коммерческих целях и представляют собой де-факто экспроприацию без компенсации.
Регламент ЕС 2026/261 предусматривает поэтапный отказ от российских энергоносителей. Первый этап ограничений вступает в силу 17 июня 2026 года и касается новых краткосрочных контрактов на поставку российского трубопроводного газа.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.