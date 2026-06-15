Словакия увеличила экспорт оружия в 20 раз за время конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия нарастила экспорт оружия и боеприпасов до 2,39 миллиарда евро по итогам 2025 года, что более чем в 20 раз превышает показатель 2021 года.

За первые три месяца 2026 года экспорт оружия и боеприпасов составил 727,5 миллиона евро, что в 1,5 раза превышает поставки за аналогичный период 2025 года.

Словацкие власти не скрывают, что осуществляют поставки боеприпасов по коммерческим контрактам на Украину, и планируют увеличить объемы поставок.

БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Словакия нарастила экспорт оружия и боеприпасов до 2,39 миллиарда евро по итогам 2025 года, что более чем в 20 раз превышает показатель 2021 года, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.

Если в 2021 году республика экспортировала оружие и боеприпасы на сумму 104,4 миллиона евро, то в 2025 году этот показатель увеличился до 2,39 миллиарда евро, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Словакии

При этом в 2022 году Словакия отправила на экспорт оружие и боеприпасы на сумму 383,5 миллиона евро, в 2023 году - на 535,7 миллиона евро, в 2024 году - на 1,14 миллиарда евро.

За первые три месяца 2026 года данный показатель составил 727,5 миллиона евро, что уже опережает в 1,5 раза поставки за аналогичный период 2025 года.

Сведения о том, в какие страны экспортируется оружие и боеприпасы, не приводятся, однако словацкие власти не скрывают, что осуществляют поставки боеприпасов по коммерческим контрактам на Украину . В середине мая президент республики Петер Пеллегрини сообщал, что республика отправляет Киеву миллионы единиц боеприпасов, добавив, что объемы поставок в будущем будут увеличены.