Рейтинг@Mail.ru
Словакия увеличила экспорт оружия в 20 раз за время конфликта на Украине - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 15.06.2026
Словакия увеличила экспорт оружия в 20 раз за время конфликта на Украине

Словакия за время увеличила экспорт оружия до 2,39 миллиардов евро

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия нарастила экспорт оружия и боеприпасов до 2,39 миллиарда евро по итогам 2025 года, что более чем в 20 раз превышает показатель 2021 года.
  • За первые три месяца 2026 года экспорт оружия и боеприпасов составил 727,5 миллиона евро, что в 1,5 раза превышает поставки за аналогичный период 2025 года.
  • Словацкие власти не скрывают, что осуществляют поставки боеприпасов по коммерческим контрактам на Украину, и планируют увеличить объемы поставок.
БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Словакия нарастила экспорт оружия и боеприпасов до 2,39 миллиарда евро по итогам 2025 года, что более чем в 20 раз превышает показатель 2021 года, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Если в 2021 году республика экспортировала оружие и боеприпасы на сумму 104,4 миллиона евро, то в 2025 году этот показатель увеличился до 2,39 миллиарда евро, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Словакии.
Президент Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине, заявил президент
13 мая, 16:15
При этом в 2022 году Словакия отправила на экспорт оружие и боеприпасы на сумму 383,5 миллиона евро, в 2023 году - на 535,7 миллиона евро, в 2024 году - на 1,14 миллиарда евро.
За первые три месяца 2026 года данный показатель составил 727,5 миллиона евро, что уже опережает в 1,5 раза поставки за аналогичный период 2025 года.
Сведения о том, в какие страны экспортируется оружие и боеприпасы, не приводятся, однако словацкие власти не скрывают, что осуществляют поставки боеприпасов по коммерческим контрактам на Украину. В середине мая президент республики Петер Пеллегрини сообщал, что республика отправляет Киеву миллионы единиц боеприпасов, добавив, что объемы поставок в будущем будут увеличены.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Украины, заявил Фицо
4 мая, 15:02
 
В миреСловакияУкраинаКиевПетер Пеллегрини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала