Глава МИД Польши поставил Украину на место в одном из ее главных требований

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины в ЕС будет трудным и займет годы.
- По его словам, необходимо убедиться в готовности Украины к интеграции, так как процесс включает в себя обширный "багаж европейского права"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Путь Украины в ЕС будет трудным и займет годы, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова", — цитирует его издание "Страна.ua".
"Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова", — цитирует его издание "Страна.ua".
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.