Глава МИД Польши поставил Украину на место в одном из ее главных требований

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Путь Украины в ЕС будет трудным и займет годы, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.



"Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова", — цитирует его издание "Страна.ua".