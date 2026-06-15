На "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сигнал "Карандаш" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в понедельник.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сигнал "Карандаш" прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщение "Карандаш" зафиксировали в понедельник в 13.10 мск, говорится с опозданием в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".