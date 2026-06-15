Швейцария находится в контакте с США и Ираном, заявили в МИД страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцария находится в контакте с США, Ираном, Пакистаном и Катаром для содействия подписанию соглашения между США и Ираном.
- МИД страны приветствует меморандум как важный шаг к деэскалации и отмечает, что мир и безопасность на Ближнем Востоке являются приоритетом для швейцарской внешней политики.
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Швейцария находится в контакте с США, Ираном, Пакистаном и Катаром для содействия подписанию соглашения между США и Ираном, заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
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"Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время находится в тесном контакте с Соединенными Штатами, Ираном, Пакистаном и Катаром для содействия подписанию этого Меморандума о взаимопонимании в Швейцарии в конце недели", - сказал он.
По словам Бидо, мир и безопасность на Ближнем Востоке являются приоритетом для швейцарской внешней политики. МИД приветствует меморандум как важный шаг к деэскалации, отметил он.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.