Швейцария находится в контакте с США и Ираном, заявили в МИД страны

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"Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время находится в тесном контакте с Соединенными Штатами, Ираном, Пакистаном и Катаром для содействия подписанию этого Меморандума о взаимопонимании в Швейцарии в конце недели", - сказал он.