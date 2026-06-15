Штурмовики "Южной" группировки уничтожают боевиков ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовики «Южной» группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах и квартирах многоэтажек в Константиновке в ДНР.
- Расчеты разведывательных беспилотников дистанционно выявляют наблюдательные пункты, огневые точки и укрытия ВСУ в городской застройке.
- Цели на верхних этажах зданий поражаются при помощи ударных дронов и артиллерии, а позиции боевиков на нижних этажах и в подвалах разрушаются с помощью доработанных противотанковых мин ТМ-62.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах и квартирах многоэтажек в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
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"В ходе выполнения задач специальной военной операции штурмовые подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожают боевиков ВСУ, находящихся в укрытиях, оборудованных в подвалах и квартирах многоэтажных домов в Константиновке ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты разведывательных беспилотников дистанционно выявляют наблюдательные пункты, огневые точки и укрытия ВСУ в городской застройке. Цели на верхних этажах зданий поражаются при помощи ударных дронов и артиллерии, рассказали в МО РФ.
"Позиции боевиков на нижних этажах и в подвалах домов штурмовики разрушают, применяя доработанные специалистами противотанковые мины ТМ-62. Их забрасывают в помещения, где зафиксировано присутствие противника. Взрывы мощных зарядов не оставляют украинским боевикам шансов на выживание", - добавили в ведомстве.
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