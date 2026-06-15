Штурмовики "Южной" группировки уничтожают боевиков ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах и квартирах многоэтажек в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Позиции боевиков на нижних этажах и в подвалах домов штурмовики разрушают, применяя доработанные специалистами противотанковые мины ТМ-62. Их забрасывают в помещения, где зафиксировано присутствие противника. Взрывы мощных зарядов не оставляют украинским боевикам шансов на выживание", - добавили в ведомстве.