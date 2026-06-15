Умерла актриса Энн Шедин, известная по сериалу "Альф"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в сериале "Альф", умерла в возрасте 77 лет.
- О смерти актрисы сообщили родственники на ее официальной странице в соцсети.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в сериале "Альф", скончалась в возрасте 77 лет, сообщается на официальной странице актрисы в соцсети Facebook*.
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"С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни", - говорится в сообщении, опубликованном родственниками актрисы.
Причина смерти в публикации не указывается.
Согласно данным сайта IMDb, Шедин приобрела известность благодаря ролям в сериалах "Альф" (1986), "Саймон и Саймон" (1981) и "Критическое положение" (1972).
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