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Лантратова призвала ЮНЕСКО дать оценку атаке ВСУ на панораму в Севастополе - РИА Новости, 15.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:56 15.06.2026 (обновлено: 19:43 15.06.2026)
Лантратова призвала ЮНЕСКО дать оценку атаке ВСУ на панораму в Севастополе

Лантратова призвала ЮНЕСКО дать оценку атаке ВСУ на музей "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОмбудсмен Яна Лантратова
Омбудсмен Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Омбудсмен Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.».
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анане дать правовую оценку атаке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".
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"В ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г". Загорелась крыша. К счастью, люди не пострадали… Обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анане. Призываю дать оценку происходящему", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

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Омбудсмен отметила, что эта атака - не единственный случай удара по музею. ВСУ с 2022 года атаковали около 70 объектов культурного наследия Белгородской области и 79 объектов культурного наследия Курской области.
"Действия киевского режима нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", - подчеркнула она.
Лантратова заявила, что подобные преступления нельзя оставлять без внимания и международные структуры должны реагировать на эти атаки.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
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КультураРоссияЯна ЛантратоваЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныПроисшествияСевастополь
 
 
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