Лантратова призвала ЮНЕСКО дать оценку атаке ВСУ на панораму в Севастополе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".

"В ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г". Загорелась крыша. К счастью, люди не пострадали… Обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анане. Призываю дать оценку происходящему", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.