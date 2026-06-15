Лантратова призвала ЮНЕСКО дать оценку атаке ВСУ на панораму в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.».
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анане дать правовую оценку атаке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".
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"В ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г". Загорелась крыша. К счастью, люди не пострадали… Обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анане. Призываю дать оценку происходящему", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен отметила, что эта атака - не единственный случай удара по музею. ВСУ с 2022 года атаковали около 70 объектов культурного наследия Белгородской области и 79 объектов культурного наследия Курской области.
"Действия киевского режима нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", - подчеркнула она.
Лантратова заявила, что подобные преступления нельзя оставлять без внимания и международные структуры должны реагировать на эти атаки.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.