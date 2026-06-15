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Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 15.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:34 15.06.2026
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя"

Нарышкин: нацизм остается врагом культуры, это подтвердил удар по музею-панораме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." Франца Рубо на выставке в Севастополе
Обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854–1855 гг. Франца Рубо на выставке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." Франца Рубо на выставке в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» преступлением неонацистского киевского режима.
  • Нарышкин заявил, что в этом происшествии видит подтверждение тому, что нацизм всегда был и будет врагом культуры и человеческой цивилизации.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" стал очередным подтверждением, что нацизм всегда будет врагом культуры и человеческой цивилизации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
На прошлой неделе всю Россию потрясла новость об очередном преступлении неонацистского киевского режима - ударе ВСУ по зданию панорамы "Оборона Севастополя", сказал Нарышкин на пресс-конфренции в Москве.
«
"Вижу в этом преступлении очередное подтверждение того факта, что нацизм, какую бы форму он ни принимал, всегда был и будет врагом культуры, врагом исторической памяти и врагом человеческой цивилизации", - подчеркнул он.
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КультураВооруженные силы УкраиныПроисшествияСергей НарышкинРоссияСевастополь
 
 
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