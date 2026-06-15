Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» преступлением неонацистского киевского режима.
- Нарышкин заявил, что в этом происшествии видит подтверждение тому, что нацизм всегда был и будет врагом культуры и человеческой цивилизации.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" стал очередным подтверждением, что нацизм всегда будет врагом культуры и человеческой цивилизации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«
"Вижу в этом преступлении очередное подтверждение того факта, что нацизм, какую бы форму он ни принимал, всегда был и будет врагом культуры, врагом исторической памяти и врагом человеческой цивилизации", - подчеркнул он.