Сделку США и Ирана могут осложнить множество факторов, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отказ Израиля выводить военных из Ливана может осложнить сделку между США и Ираном.
- Ранее Биньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против движения "Хезболла".
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сделку между Соединенными Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, включая отказ Израиля выводить военных из Ливана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее в понедельник портал Ynet сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против движения "Хезболлах", несмотря на планы США и Ирана подписать соглашение.
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"Как вы знаете, в этом регионе все может усложнить заключение сделки... Мы глубоко убеждены в том, что это будет хорошая сделка для народа Израиля, для народов стран Персидского залива, для народа Америки, а также для народа Ирана", - сказал Вэнс в эфире телеканала ABC, отвечая на вопрос о том, может ли позиция Израиля создать проблемы в переговорном процессе.