В Иране раскрыли подробности сделки с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран договорились о некоторых компромиссах, пишет агентство Mehr.
- Тегеран обязуется не создавать ядерное оружие.
- Вашингтон обещает разморозить некоторые средства, принадлежащие ИРИ.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США и Иран достигли нескольких компромиссов в тексте финального меморандума о взаимопонимании, передает агентство Mehr.
В частности, Вашингтон обязуется:
- разморозить 24 миллиарда долларов из активов ИРИ;
- половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки;
- снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые;
- не наращивать силы на Ближнем Востоке;
- представить вместе с союзниками проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
В свою очередь, Иран:
- подтверждает приверженность ДНЯО;
- обязуется не создавать ядерное оружие.
При этом ракетную программу ИРИ исключили из повестки переговоров с США. Окончательное соглашение утвердят резолюцией Совбеза ООН.
В ночь на понедельник стороны объявили о достижении сделки. Подписание состоится 19 июня. По данным властей обоих государств, американская морская блокада прекратится уже сегодня, а открытие Ормузского пролива и последующее его разминирование — после официального заключения соглашения.