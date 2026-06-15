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В Иране раскрыли подробности сделки с США - РИА Новости, 15.06.2026
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02:11 15.06.2026 (обновлено: 10:00 15.06.2026)
В Иране раскрыли подробности сделки с США

Mehr: США и Иран достигли компромиссов в тексте меморандума о взаимопонимании

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран договорились о некоторых компромиссах, пишет агентство Mehr.
  • Тегеран обязуется не создавать ядерное оружие.
  • Вашингтон обещает разморозить некоторые средства, принадлежащие ИРИ.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США и Иран достигли нескольких компромиссов в тексте финального меморандума о взаимопонимании, передает агентство Mehr.
В частности, Вашингтон обязуется:
  • разморозить 24 миллиарда долларов из активов ИРИ;
  • половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки;
  • снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые;
  • не наращивать силы на Ближнем Востоке;
  • представить вместе с союзниками проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
В свою очередь, Иран:
  • подтверждает приверженность ДНЯО;
  • обязуется не создавать ядерное оружие.
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При этом ракетную программу ИРИ исключили из повестки переговоров с США. Окончательное соглашение утвердят резолюцией Совбеза ООН.
В ночь на понедельник стороны объявили о достижении сделки. Подписание состоится 19 июня. По данным властей обоих государств, американская морская блокада прекратится уже сегодня, а открытие Ормузского пролива и последующее его разминирование — после официального заключения соглашения.
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