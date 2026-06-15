Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против журналистов, работавших с RT - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 15.06.2026
ЕС ввел санкции против журналистов, работавших с RT

Евросоюз ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с RT

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с телеканалом RT.
  • Под европейские ограничения попали Анатолий Кузичев, Игорь Мальцев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский, Ольга Кирий и Александра Йост.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках персональных мер ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с телеканалом RT, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Под европейские ограничения попали телеведущий Анатолий Кузичев, писатель и колумнист RT Игорь Мальцев, военный блогер Кирилл Федоров, публицист Роман Антоновский. Кроме того, санкции были введены в отношении документалиста RT Ольги Кирий и блогера Александры Йост (Sasha Meets Russia).
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин
4 июня, 21:15
В обосновании санкций Евросоюз обвинил фигурантов списка в " распространении материалов и нарративов, поддерживающих политику российских властей". Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Евросоюзе намерены расширить санкционные списки, заявила Каллас
8 июня, 13:09
 
В миреФранцияСШААнатолий КузичевИгорь Мальцев (журналист)ЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала