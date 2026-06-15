ЕС ввел санкции против журналистов, работавших с RT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с телеканалом RT.
- Под европейские ограничения попали Анатолий Кузичев, Игорь Мальцев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский, Ольга Кирий и Александра Йост.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках персональных мер ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с телеканалом RT, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Под европейские ограничения попали телеведущий Анатолий Кузичев, писатель и колумнист RT Игорь Мальцев, военный блогер Кирилл Федоров, публицист Роман Антоновский. Кроме того, санкции были введены в отношении документалиста RT Ольги Кирий и блогера Александры Йост (Sasha Meets Russia).
В обосновании санкций Евросоюз обвинил фигурантов списка в " распространении материалов и нарративов, поддерживающих политику российских властей". Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.