ЕС ввел санкции против журналистов, работавших с RT

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках персональных мер ввел санкции против журналистов и блогеров, сотрудничавших с телеканалом RT, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.