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Медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье - РИА Новости, 15.06.2026
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18:27 15.06.2026
Медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье

Кобзев: медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области при заходе на посадку упал военный самолет Ту-22М3, экипаж катапультировался, жертв и разрушений на земле нет.
  • Медики работают с членами экипажа, их готовы эвакуировать в Иркутск.
  • Пожар на месте падения самолета локализован на площади 400 квадратных метров.
ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье, членов экипажа готовы эвакуировать в Иркутск, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области, это случилось при заходе на посадку, экипаж катапультировался и выжил, разрушений на земле нет, сообщило ранее в понедельник Минобороны РФ.
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"Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - написал Кобзев на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что военный самолет ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Членов экипажа живыми нашли местные жители, уточнил Кобзев. К месту происшествия выехали оперативные службы, отметил он.
Позднее губернатор добавил, что на месте падения самолета в Боханском районе работают пожарные подразделения.
"На данный момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Четыре члена экипажа доставляются в больницу", - уточнил он в новом сообщении на платформе.
Как сообщали в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, на месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.
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ПроисшествияРоссияБоханский районИркутскИгорь КобзевВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
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