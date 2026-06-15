Медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутской области при заходе на посадку упал военный самолет Ту-22М3, экипаж катапультировался, жертв и разрушений на земле нет.

Медики работают с членами экипажа, их готовы эвакуировать в Иркутск.

Пожар на месте падения самолета локализован на площади 400 квадратных метров.

ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Медики работают с экипажем военного самолета, упавшего в Приангарье, членов экипажа готовы эвакуировать в Иркутск, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

ВКС Бомбардировщик Ту-22М РФ потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области , это случилось при заходе на посадку, экипаж катапультировался и выжил, разрушений на земле нет, сообщило ранее в понедельник Минобороны РФ.

"Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - написал Кобзев на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что военный самолет ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе , недалеко от села Каменка . Членов экипажа живыми нашли местные жители, уточнил Кобзев. К месту происшествия выехали оперативные службы, отметил он.

Позднее губернатор добавил, что на месте падения самолета в Боханском районе работают пожарные подразделения.

"На данный момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Четыре члена экипажа доставляются в больницу", - уточнил он в новом сообщении на платформе.