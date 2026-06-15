ВСУ намеренно бьют по узловым точкам Херсонской области, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты и направления к пунктам пропуска.
- В безопасных местах восстанавливается движение и проводится ремонт, а там, где сохраняется угроза, вводятся ограничения и организуются альтернативные маршруты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Украинские боевики в последнее время намеренно атакуют транспортную инфраструктуру, мешая нормальной жизни людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Последние дни противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области: дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска, объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей", — написал он на платформе "Макс".
Там, где безопасно, движение восстанавливают, проводится обследование и ремонт.
«
"Где сохраняется угроза — вводятся ограничения, организуются альтернативные маршруты и дополнительные меры безопасности", — добавил глава региона.
Сегодня ВСУ атаковали беспилотниками мосты между Крымом и Херсонской областью. Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. На прошлой неделе ударам подверглись три переправы: в районе Преображенки и Мирного, на направлении Перекоп — Армянск и около населенного пункта Ставки, а также мост в Чонгаре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18