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Эксперт рассказала о правилах хранения скоропортящихся продуктов на рынках - РИА Новости, 15.06.2026
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13:52 15.06.2026
Эксперт рассказала о правилах хранения скоропортящихся продуктов на рынках

Спеценко: скоропортящиеся продукты на рынках должны храниться в холодильниках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрилавок с рыбой на рынке
Прилавок с рыбой на рынке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прилавок с рыбой на рынке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скоропортящиеся продукты в жару должны храниться в охлаждаемых витринах при температуре не выше плюс шести градусов.
  • От покупки мяса и рыбы с прилавков под открытым солнцем лучше отказаться, так как солнечные лучи прогревают поверхность неравномерно, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
  • Творог, сметана и мягкие сыры должны продаваться только из холодильника, а рыбу в жару лучше покупать целиком на ледяной подушке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Скоропортящиеся продукты на рынках в жару должны храниться в охлаждаемых витринах, а от покупки мяса и рыбы с прилавков под открытым солнцем лучше отказаться, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
"В жару скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочка, готовая кулинария, должны находиться в охлаждаемых витринах при температуре не выше плюс шести градусов. Если товар лежит на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда, от покупки лучше отказаться. Солнечные лучи прогревают поверхность неравномерно, и безопасность такой продукции не гарантирована", - сказала Спеценко "Ленте.ру".
Эксперт также отметила, что творог, сметана и мягкие сыры должны продаваться только из холодильника. По ее словам, рыбу в жару лучше покупать целиком на ледяной подушке: жабры должны быть ярко-красными, глаза - прозрачными и выпуклыми. Ягоды, фрукты и зелень перед употреблением нужно тщательно мыть, а зелень дополнительно замачивать в подсоленной воде, добавила Спеценко.
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