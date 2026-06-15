Эксперт рассказала о правилах хранения скоропортящихся продуктов на рынках

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Скоропортящиеся продукты на рынках в жару должны храниться в охлаждаемых витринах, а от покупки мяса и рыбы с прилавков под открытым солнцем лучше отказаться, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Эксперт также отметила, что творог, сметана и мягкие сыры должны продаваться только из холодильника. По ее словам, рыбу в жару лучше покупать целиком на ледяной подушке: жабры должны быть ярко-красными, глаза - прозрачными и выпуклыми. Ягоды, фрукты и зелень перед употреблением нужно тщательно мыть, а зелень дополнительно замачивать в подсоленной воде, добавила Спеценко.