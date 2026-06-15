В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыбинске продолжается тушение пожара на топливной базе после атаки ВСУ.
- Привлечены все необходимые силы и средства, сообщил Михаил Евраев.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Тушение пожара на топливной базе в Рыбинске продолжается, возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства", - написал он на платформе "Макс".
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