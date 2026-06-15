Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ровненской области мужчина с лопатой защищал соседа от представителей ТЦК (территориальных центров комплектования).
- Сотрудники военкомата отступили после того, как сосед начал отбивать мужчину и угрожать им.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Житель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Ровненской области мужчина с лопатой отбивал соседа от ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео трое сотрудников военкомата пытаются насильно мобилизовать мужчину на улице среди частных домов. Один из сотрудников схватил мужчину и повалил на землю, в это время к потерпевшему пришел на помощь сосед с лопатой и начал отбивать мужчину от сотрудников военкомата и угрожать двоим другим. После этого мобилизованный смог вырваться, а сотрудники военкомата отступили и направились к своему автомобилю.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.