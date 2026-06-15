Житель Ровненской области с лопатой отбил соседа от мобилизации

На опубликованном видео трое сотрудников военкомата пытаются насильно мобилизовать мужчину на улице среди частных домов. Один из сотрудников схватил мужчину и повалил на землю, в это время к потерпевшему пришел на помощь сосед с лопатой и начал отбивать мужчину от сотрудников военкомата и угрожать двоим другим. После этого мобилизованный смог вырваться, а сотрудники военкомата отступили и направились к своему автомобилю.