Рейтинг@Mail.ru
Житель Ровненской области с лопатой отбил соседа от мобилизации - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 15.06.2026
Житель Ровненской области с лопатой отбил соседа от мобилизации

Житель Ровненской области с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации

© Кадр видео из соцсетейЖитель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации
Житель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Житель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ровненской области мужчина с лопатой защищал соседа от представителей ТЦК (территориальных центров комплектования).
  • Сотрудники военкомата отступили после того, как сосед начал отбивать мужчину и угрожать им.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Житель Ровненской области на северо-западе Украины с лопатой отбил соседа от насильной мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ровненской области мужчина с лопатой отбивал соседа от ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео трое сотрудников военкомата пытаются насильно мобилизовать мужчину на улице среди частных домов. Один из сотрудников схватил мужчину и повалил на землю, в это время к потерпевшему пришел на помощь сосед с лопатой и начал отбивать мужчину от сотрудников военкомата и угрожать двоим другим. После этого мобилизованный смог вырваться, а сотрудники военкомата отступили и направились к своему автомобилю.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Жители Волынской области отбиваются лопатами от сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Жители Волынской области лопатами отбились от сотрудников военкомата
9 июня, 19:42
 
Ровненская областьВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала