Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о том, что Москва не хочет конфликта с альянсом, подорвали риторику о якобы российской угрозе, пишет Advance.
- Много лет у европейской общественности формировали ощущение, что нападение России на страны блока — это лишь вопрос времени.
- По мнению автора материала, резкая смена политического курса может быть связана с попытками "евротройки" восстановить диалог с Москвой.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о том, что Москва не хочет конфликта с альянсом, подорвали риторику о якобы российской угрозе, пишет Advance.
Как отмечается в статье, много лет у европейской общественности формировали ощущение, что нападение России на Прибалтику, Польшу или другую страну НАТО — это якобы лишь вопрос времени. Такая риторика помогала оправдывать возобновление милитаризации, в том числе решение немцев выделять огромные средства на оборону и призывы восточного крыла "показать Москве зубы".
По мнению автора материала, такая резкая смена политического курса может быть связана с попытками "евротройки" восстановить диалог с Россией.
В пятницу Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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