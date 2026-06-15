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Патрушев напомнил, как в 1990-х спасли Россию, стоявшую на грани распада - РИА Новости, 15.06.2026
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17:25 15.06.2026
Патрушев напомнил, как в 1990-х спасли Россию, стоявшую на грани распада

Патрушев: Россия в 1990-х гг была на грани распада, ее с трудом удалось спасти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в 1990-х годах Россия стояла на грани распада.
  • По его словам, Запад стремился расшатать Россию и воспользоваться ее ослаблением, используя международный терроризм.
  • Западные спецслужбы активно вмешивались в российскую жизнь, финансируя различные организации и стремясь разделить и уничтожить страну.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия в 1990-х годах действительно стояла на грани распада, но титаническими усилиями ее удалось сохранить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Не преувеличу, если скажу, что в девяностые годы Россия действительно стояла на грани распада", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
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По его словам, то время было исключительно сложное.
"Запад вовсю готовился пировать на костях нашей страны. Считал, что надо только еще немного расшатать и вслед за распадом Советского Союза рухнет и Россия. И это решили сделать силами международного терроризма. На всех постах, которые я тогда занимал, мне приходилось бороться прежде всего с этой угрозой", - отметил Патрушев.
Западные спецслужбы совершенно беспардонно лезли во все сферы российской жизни, подчеркнул он. "Финансировали тысячи общественных организаций, СМИ, подстрекателей и откровенных предателей, переписывали историю, стремились столкнуть братские народы, прежде всего славянские, разделить и уничтожить не только страну, но и весь русский мир. И нужно сказать, что нам приходилось предпринимать поистине титанические усилия, чтобы сохранить Россию", - добавил Патрушев.
Николай Патрушев в 1975-1998 гг. проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава в КГБ СССР и ФСБ России, в 1999-2008 годах – первый заместитель директора, затем директор ФСБ, в 2008-2024 - секретарь Совета безопасности РФ.
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