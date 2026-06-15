Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в 1990-х годах Россия стояла на грани распада.

По его словам, Запад стремился расшатать Россию и воспользоваться ее ослаблением, используя международный терроризм.

Западные спецслужбы активно вмешивались в российскую жизнь, финансируя различные организации и стремясь разделить и уничтожить страну.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия в 1990-х годах действительно стояла на грани распада, но титаническими усилиями ее удалось сохранить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Не преувеличу, если скажу, что в девяностые годы Россия действительно стояла на грани распада", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, то время было исключительно сложное.

"Запад вовсю готовился пировать на костях нашей страны. Считал, что надо только еще немного расшатать и вслед за распадом Советского Союза рухнет и Россия. И это решили сделать силами международного терроризма. На всех постах, которые я тогда занимал, мне приходилось бороться прежде всего с этой угрозой", - отметил Патрушев.

Западные спецслужбы совершенно беспардонно лезли во все сферы российской жизни, подчеркнул он. "Финансировали тысячи общественных организаций, СМИ, подстрекателей и откровенных предателей, переписывали историю, стремились столкнуть братские народы, прежде всего славянские, разделить и уничтожить не только страну, но и весь русский мир. И нужно сказать, что нам приходилось предпринимать поистине титанические усилия, чтобы сохранить Россию", - добавил Патрушев.