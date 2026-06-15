МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры, в набор критериев войдут в том числе ценовые модели и наличие собственных проектов, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.

"Исследование онлайн-кинотеатров с точки зрения и качества, и удобства подписки, и ценовых моделей, и наличия собственных проектов, и удобства для пользователей. В общем, по широкому набору метрик и механик мы проверим российские онлайн-кинотеатры", - сказал он.