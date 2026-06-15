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Роскачество проверит онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 15.06.2026
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06:03 15.06.2026

Роскачество проверит онлайн-кинотеатры

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество проверит онлайн-кинотеатры по ряду критериев, включая ценовые модели и наличие собственных проектов.
  • Завершить исследование планируется к осени.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры, в набор критериев войдут в том числе ценовые модели и наличие собственных проектов, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Исследование онлайн-кинотеатров с точки зрения и качества, и удобства подписки, и ценовых моделей, и наличия собственных проектов, и удобства для пользователей. В общем, по широкому набору метрик и механик мы проверим российские онлайн-кинотеатры", - сказал он.
По словам Протасова, завершить исследование планируется к осени.
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Максим ПротасовРоскачествоРоссияОбщество
 
 
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